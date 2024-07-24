السعودية | رئيس هيئة الطيران المدني يزور معرض فارنبرة الدولي للطيران وجامعة كرانفيلد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

زار معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج أمس الثلاثاء، معرض فارنبرة الدولي للطيران، يرافقه نواب الرئيس والرؤساء التنفيذيون بالشركات العاملة في قطاع الطيران المدني بالمملكة.

وتجوّل معاليه والوفد المرافق، داخل أجنحة المعرض، واطلعوا على ما يضمه من تقنيات وابتكارات حديثة وحلول في صناعة الطيران منها التنقل الجوي المتقدم والفضاء والاستدامة البيئية، حيث زار أجنحة العديد من الشركات المشاركة في المعرض منها شركة “امبراير” لتصنيع الطائرات، وشركة “ويسك” إحدى شركات بوينغ، وشركة “ليليوم”، مستمعاً إلى شرح عن ما تقدمه من تقنيات حديثة في مجال الطيران المدني.

وعلى هامش زيارة المعرض، وقعت الهيئة العامة للطيران المدني مع شركة ليليوم الألمانية الرائدة في تصنيع الطائرات الكهربائية ومجال النقل الجوي الإقليمي (RAM)، مذكرة تعاون لتطوير وتنفيذ الإطار التنظيمي اللازم لإدخال الطائرات ذات الإقلاع والهبوط العمودي إلى المملكة ابتداءً من عام 2026، بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.

والتقى الدعيلج خلال الزيارة ـ كل على حدة ـ بالرئيس التنفيذي لشركة “امبراير”، والرئيس التنفيذي لشركة “ويسك” إحدى شركات بوينغ، والرئيس التنفيذي لشركة “ليليوم”، جرى خلال اللقاءات استعراض أوجه التعاون في مجال تعزيز صناعة الطيران المدني.

وفي ذات السياق، قام معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، بزيارة جامعة كرانفيلد البريطانية، يرافقه نواب الرئيس والرؤساء التنفيذيون بالشركات العاملة في قطاع الطيران المدني بالمملكة.

وتجول معاليه والوفد المرافق له، على مرافق وحرم الجامعة، مطلعاً على مركز مراقبة الحركة الجوية الرقمي واستعراض أحدث التقنيات المستخدمة.

واستعرض الدعيلج في كلمة له خلال الزيارة، مدى التقدم والتطور في مجال الطيران المدني بالمملكة من خلال الإستراتيجية الوطنية للطيران، منوّهاً بدور جامعة كرانفيلد في الجمع بين الأوساط الأكاديمية والصناعة، من خلال تنشئة جيل جديد من المهنيين في مجال الطيران.

عقب ذلك حضر معالي رئيس هيئة الطيران المدني، توقيع مذكرة التفاهم بين الأكاديمية السعودية للطيران المدني وجامعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز وجامعة كرانفيلد التي تهدف إلى تطوير أبحاث علوم الطيران بين الجانبين وتبادل الخبرات بين المختصين.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط