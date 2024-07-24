شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: القمر سيحجب زحل عن الأرض غدًا الأربعاء .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خبير الطقس والمناخ الدكتور خالد الزعاق، أن القمر سيحجب كوكب زحل عن الأرض غدًا الأربعاء، مشيرًا أن بعض الدول العربية ستتمكن من رؤية هذا الحدث جليًا.

وأشار الزعاق خلال برنامجه تقويم، أن هذا الحدث السماوي يحدث نتيجة دوران القمر المستمر حول الشمس، فأحيانًا يدور ويحجب ضوء الشمس وهيا يسمى الكسوف، وأحيانا يحجب الكواكب، الموجودة مع الأرض في المجموعة الشمسية.

وأردف أن بعض المناطق في الدول العربية، ستشاهد هذا الاحتجاب على شكل اقتران، الذي يعتبر أقرب مسافة بين جرمين سماويين.