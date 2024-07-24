شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 413 سلة غذائية بمحافظة عدن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 413 سلة غذائية للفئات الأشد احتياجًا في مديرية المنصورة بمحافظة عدن، استفاد منها 2.891 فردًا بواقع 413 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية في اليمن.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة ؛ لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر به.

