شكرا لقرائتكم خبر عن ديوان المظالم يتلقى أكثر من 25 ألف طلب عبر منصة "تنفيذ" الإدارية الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مركز الخدمات القضائية الرقمية بديوان المظالم أن عدد الطلبات المقدمة عبر منصة "تنفيذ" الإدارية تجاوز 25 ألف طلب منذُ إطلاقها نهاية الربع الثالث من العام الماضي.

ويعد تفعيل نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم بداية مرحلة جديدة للقضاء الإداري تولى من خلاله تنفيذ السندات التنفيذية المشمولة بالنظام.

ومنصة "تنفيذ" الإدارية هي إحدى المنصات الرقمية بديوان المظالم، وتختص بكافة إجراءات طلبات التنفيذ ومنازعاته أمام محكمة التنفيذ الإدارية وذلك للسندات التنفيذية الإدارية ابتداءً من رفع الطلب حتى تمام تنفيذه.

يذكر أن جميع خدمات ديوان المظالم القضائية المقدمة للمستفيدين رقمية بالكامل، وقد جرى تفعيل نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم وتدشين محكمته من خلال الخدمات الرقمية عبر منصة خاصة بالتنفيذ الإدارية، وقد تجاوز عدد زياراتها منذ تدشينها مايزيد عن 4 ملايين زيارة.