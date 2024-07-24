شكرا لقرائتكم خبر عن "السعودية الخضراء" تصدر قرارًا بتجميع مبادرات التشجير بالمملكة تحت مظلتها والان نبدء بالتفاصيل

أهداف عالمية

تعزيز الاقتصاد الأخضر

الدمام - شريف احمد - أصدرت اللجنة العليا لمبادرة السعودية الخضراء قرارًا بتكليف لجنة الطاقة والتغير المناخي ولجنة البيئة، بحصر جميع المبادرات والبرامج والمشاريع القائمة في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي التي قد تساهم في تحقيق أهداف المبادرة.ويهدف هذا القرار إلى ضم هذه المبادرات والبرامج والمشاريع تحت مظلة مبادرة السعودية الخضراء وفق المعايير المعتمدة.وفي هذا السياق، دعا المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، جميع الجهات ذات العلاقة إلى تزويد البرنامج الوطني للتشجير بجميع الأعمال التشجيرية المنفذة خلال الفترة السابقة، تمهيداً لضمها لمبادرة السعودية الخضراء وذلك عبر البريد الإلكتروني «[email protected]».تساهم مبادرة السعودية الخضراء بدور محوري في تحقيق أهداف المناخ العالمية.وتمهد المملكة الطريق نحو غدٍ أكثر استدامة عبر اتباع نهج استثماري يشمل جميع فئات المجتمع.ومنذ انطلاقها في عام 2021، تواصل مبادرة السعودية الخضراء العمل على تعزيز جهود حماية البيئة وتسريع رحلة انتقال الطاقة وبرامج الاستدامة لتحقيق أهدافها الشاملة في مجال تعويض وتقليل الانبعاثات الكربونية، وزيادة أعمال التشجير واستصلاح الأراضي وحماية المناطق البرية والبحرية في المملكة.تسعى مبادرة السعودية الخضراء إلى تحقيق أهداف الاستدامة في المملكة العربية السعودية من خلال: (الإشراف على جميع جهود المملكة وتوحيدها لمكافحة تغير المناخ تحت مظلة واحدة وفق أهداف واضحة، توحيد جهود القطاعين الحكومي والخاص لتحديد ودعم فرص التعاون والابتكار، تعزيز الاقتصاد الأخضر – تم إطلاق أكثر من 80 مبادرة تمثل استثماراً مهماً تتجاوز قيمته 705 مليار ريال سعودي، تسريع الانتقال الأخضر والاضطلاع بدور رائد عالمياً في تطبيق نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، رفع مستوى جودة الحياة وحماية البيئة للأجيال القادمة في المملكة).