السعودية | ستغلق اليوم.. سفارة المملكة في الفلبين تُهيب بالمواطنين توخي الحيطة والحذر من إعصار كارينا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أهابت سفارة المملكة بالفلبين بالمواطنين الموجودين في جمهورية الفلبين، بأخذ الحيطة والحذر بسبب العاصفة الاستوائية (إعصار كارينا #CarinaPH)، ومتابعة ما يصدر من الجهات الفلبينية المختصّة.

وقالت السفارة عبر حسابها في منصة “إكس”: تود السفارة إفادة المواطنين الكرام، بأن اليوم الأربعاء الموافق 2024/07/24م، ستكون السفارة مغلقة لوجود إجازة أعلنتها السلطات الفلبينية بسبب العاصفة الاستوائية (إعصار كارينا #CarinaPH)، وسوف يستأنف العمل -بإذن الله تعالى- غداً الخميس الموافق 2024/07/25م.

وأضافت: كما تُهيب السفارة بالمواطنين الكرام الموجودين في جمهورية الفلبين، أخذ الحيطة والحذر، ومتابعة ما يصدر من الجهات الفلبينية المختصّة.

وللحالات الطارئة -لا قدر الله- التواصل مع السفارة على الرقمَيْن التاليَّيْن والله خير الحافظين: 0063288564444 00639188073636

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