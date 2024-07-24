اخبار السعوديه

السعودية | ستغلق اليوم.. سفارة المملكة في الفلبين تُهيب بالمواطنين توخي الحيطة والحذر من إعصار كارينا

0 نشر
shimaa mohamed 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ستغلق اليوم.. سفارة المملكة في الفلبين تُهيب بالمواطنين توخي الحيطة والحذر من إعصار كارينا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أهابت سفارة المملكة بالفلبين بالمواطنين الموجودين في جمهورية الفلبين، بأخذ الحيطة والحذر بسبب العاصفة الاستوائية (إعصار كارينا #CarinaPH)، ومتابعة ما يصدر من الجهات الفلبينية المختصّة.

وقالت السفارة عبر حسابها في منصة “إكس”: تود السفارة إفادة المواطنين الكرام، بأن اليوم الأربعاء الموافق 2024/07/24م، ستكون السفارة مغلقة لوجود إجازة أعلنتها السلطات الفلبينية بسبب العاصفة الاستوائية (إعصار كارينا #CarinaPH)، وسوف يستأنف العمل -بإذن الله تعالى- غداً الخميس الموافق 2024/07/25م.

وأضافت: كما تُهيب السفارة بالمواطنين الكرام الموجودين في جمهورية الفلبين، أخذ الحيطة والحذر، ومتابعة ما يصدر من الجهات الفلبينية المختصّة.

وللحالات الطارئة -لا قدر الله- التواصل مع السفارة على الرقمَيْن التاليَّيْن والله خير الحافظين:

0063288564444

00639188073636

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا