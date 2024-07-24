شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار أحمر عن حالة الطقس في منطقة عسير.. و"الدفاع المدني" يحذر والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - دعا الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة عسير.وأشار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" إلى الإنذار الأحمر من المركز الوطني للأرصاد عن حالة مناخية على أجزاء من منطقة عسير، مطالبًا بأخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات.وطالب الدفاع المدني بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود أثناء هطول الأمطار، وذلك حرصًا على سلامتك.ويتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم على مناطق المملكة، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير ونجران، كذلك على أجزاء من منطقة الرياض، تصل إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الجنوبي الواصل إلى جازان.في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق الباحة وعسير وجازان.