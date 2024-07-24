%25 انخفاض بلاغات أعراض الأدوية

سجلت بلاغات الأعراض الجانبية للأدوية في شهر يونيو الماضي، انخفاضًا بـ25%، حيث بلغت إجمالي بلاغات أعراض الأدوية الجانبية 21.721 ألف بلاغات، مقارنة بشهر مايو التي بلغت 27.154 ألف بلاغات، في وقت فاقت بلاغات مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، بلاغات 15 مستشفى مجتمعة بـ40%.

21.7 ألف بلاغات

كشف تقرير هيئة الغذاء والدواء لشهر يونيو الماضي، استلام 21.721 ألف بلاغات عن الأعراض الجانبية للأدوية، وإبلاغ 58 مستشفى ومركزًا صحيًا الهيئة بالأعراض الجانبية للأدوية، وتسجيل 14 مستشفى بلاغًا وحيدًا لكل منهما للأعراض الجانيية للأدوية، أبرزها مستشفيات الملك فهد التخصصي ببريدة، ومستشفى صوير العام، ومستشفى النساء والولادة بتبوك، ومستشفى القطيف المركزي، ومستشفى عسير المركزي، ومستشفى الملك فهد العام بجدة.

الأكثر بلاغات

تصدر مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة بلاغات الأعراض الجانبية للأدوية، حيث بلغت إجمالي البلاغات المقدمة 8625 بلاغًا بـ40%، وحل مستشفى القوات المسلحة بخميس مشيط ثانيا، بإجمالي 5721 بلاغات بـ26%، ومجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران ثالثًا، بإجمالي 3264 بلاغات بـ15%، ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض رابعًا، بإجمالي 2025 بلاغات بـ9%، ومستشفى القوات المسلحة الشمالية بالشمالية حفر الباطن خامسًا، بإجمالي 900 بلاغات بـ4%.

بلاغات وأعراض

- 21.7 ألف بلاغات الأعراض الجانبية للأدوية في شهر.

- بلاغات مستشفى جدة تفوق 14 مستشفيات الأقل بلاغات.

- 58 مستشفى أبلغ عن الأعراض الجانبية للأدوية.

أكثر المستشفيات بلاغات

- مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة 40%.

- مستشفى القوات المسلحة بالجنوب 26%.

- مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران 15%.

مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض 9%.

- مستشفى القوات المسلحة بالشمالية 4%.