مزارع ذكية في المملكة بحلول 2025

وأعلنت شركة نونجشيم في 23 يوليو أنها فازت بمشروع تعزيز الصادرات الزراعية الذكية الذي استضافته وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية (MAFRA) ونظمته وكالة تعزيز التكنولوجيا الزراعية الكورية (KOAT) ووقعت اتفاقية في مقر نونجشيم في 22 يوليو.
تجربة ثرية
ورغم أن المشروع ليس تصديرًا رسميًا للمزرعة الذكية الكورية، فإنه يهدف إلى تجربة نموذج المزرعة الذكية الكورية في السعودية لتمهيد الطريق لتصديرها. وقد عملت نونج شيم بشكل مطرد على استغلال سوق المزارع الذكية في الشرق الأوسط، بما في ذلك تصدير المزارع الذكية من نوع الحاويات إلى عُمان في نوفمبر 2022 وتوقيع اتفاقية تجارية متعلقة بالمزارع الذكية مع السعودية وقطر في عام 2023.
خضروات ورقية
سيتم تنفيذ المشروع من قبل اتحاد مكون من شركة نونجشيم وثلاث شركات صغيرة ومتوسطة الحجم. ستشرف نونجشيم على بناء مرافق المزرعة الذكية وعمليات الأعمال.
وتخطط نونجشيم لإنتاج الخضروات الورقية مثل الخس واللفت والتي هي أقل مرارة وأصناف مثل الطماطم الكرزية والخيار والفلفل الحلو والتي تناسب ذوق أهل الشرق الأوسط الذين يفضلون الحلاوة.
وتعمل شركة نونجشيم بشكل نشط على تطوير تكنولوجيا المزرعة الذكية منذ عام 2018. وشكلت الشركة فريق مشروع داخلي لإعداد منشأة بحث وزراعة بمساحة 200 متر مربع للمحاصيل الخاصة ومزرعة ذكية نموذجية بمساحة 660 مترًا مربعًا لإنتاج المحاصيل الخاصة بكميات كبيرة، مما يعزز تطوير التكنولوجيا والتسويق الجدي.
منتجات للمزارع الذكية
- الخس
- اللفت
- الطماطم الكرزية
- الخيار
- الفلفل الحلو
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