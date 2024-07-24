ورشة حول إدارة المؤسسات الإعلامية واقتصاداتها بفرع هيئة الصحفيين في مكة

ينظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، ورشة تدريبية بعنوان " إدارة المؤسسات الإعلامية واقتصاداتها " بالتعاون مع شركة مطوفي حجاج أفريقيا غير العربية.
ويقدم الورشة الدكتور سالم بن علي عريجة أستاذ الإعلام المساعد بجامعة أم القرى، في مسرح شركة مطوفي حجاج افريقيا غير العربية بحضور عدد من الإعلاميين والإعلاميات ومنسوبي الشركة والمهتمين بهذا المجال.
وأوضح مدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة فهد الإحيوي أن محاور الورشة تتلخص في أهمية الإعلام والاقتصاد، وتحديات المؤسسات الإعلامية واقتصاداتها والتحولات الاقتصادية للمؤسسات الإعلامية.
ويمكن حضور الورشة من خلال الرابط .
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