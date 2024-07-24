شكرا لمتابعة خبر عن هيئة الطرق: عقبة حزنة حلقة الوصل بين جبال السراة وسهول تهامة بالباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تُعد عقبة حزنة واحدة من أهم الطرق الرئيسة التي تربط محافظة بلجرشي بمحافظة المخواة في منطقة الباحة، وتشكل حلقة وصل بين جبال السراة وسهول تهامة، حيث يبلغ طولها نحو 28 كلم وتقع على بعد 29 كلم عن مدينة الباحة.

وتتميز عقبة حزنة بسهولة استخدامها رغم أنها محاطة بسلاسل جبلية شاهقة ذات تضاريس وعرة، حيث انتهت أعمال إنشائها في عام 1429هـ، لتختصر المسافة بين جبال السراة وسهول تهامة، ما يعزز الحركة السياحية والتجارية بين مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير.

وفي إطار عملية الصيانة، راعت “هيئة الطرق” في صيانة طريق العقبة توفير أعلى معايير الجودة والسلامة، من خلال تنفيذ العديد من الأعمال، كالدهانات الأرضية، واللوحات الإرشادية، والعلامات الأرضية، والاهتزازات التحذيرية، والحواجز الخرسانية، وغيرها من الأعمال التي تهدف إلى رفع مستوى السلامة على الطريق، ومواكبة الطلب المتزايد على شبكة الطرق بما يضمن انسيابية الحركة المرورية.

يُذكر أن قطاع الطرق يعد من القطاعات الحيوية والممكنة للعديد من القطاعات مثل: (قطاع الحج والعمرة، وقطاع الصناعة، والسياحة، والتجارة، والخدمات اللوجستية)، حيث تعمل الهيئة العامة للطرق على الإشراف على هذا القطاع الحيوي وتنظيمه من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، كما تعمل على تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتستهدف الوصول للمؤشر السادس عالمياً في جودة الطرق بحلول عام 2030.