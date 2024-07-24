شكرا لمتابعة خبر عن بعد 33 عام من فصل التوأم السيامي هبة وسماح : السعودية تجري في دمي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ‏بعد 33 عاما من إجراء أول عملية فصل لتوأم سيامي غير سعودي وجه التوأم السوداني هبة وسماح شكرهما للمملكة عما بذلوه من مجهود كبير معهما قائلين “السعودية دمها في دمي”.

وأُجريت عملية الفصل للتوأم السيامي السوداني سماح وهبة في المملكة قبل ٣٣ عام على يد فريق طبي بمستشفى التخصصي في الرياض بقيادة الدكتور عبدالله الربيعة ليكونا بذلك أول توأم سيامي غير سعودي يتم فصلهما في المملكة ،فيما يتم استكمال علاجهما حتى الآن.

وقالت إحدى التوأم :” عملية الفصل كانت إنجاز عظيم بالنسبة لنا لذلك فإن السعودية تجري بدمي ” مطالبين المجتمع أجمع بضرورة معاملة الطفل الذي خضع لعملية فصل على أنه طفل طبيعي “.