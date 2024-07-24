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‎شاب يكشف كيف حول حبه لوجبة البطاطس إلى مشروع بتبوك .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - قام شاب سعودي يدعى عبدالله بدر في مقتبل العمر بتحويل حبه لوجبة البطاطس إلى مشروع تجاري في ⁧‫تبوك‬⁩ .

‎وقال بدر خلال لقاء بقناة العربية:” إن حبه للبطاطس في الصغر دفعه لعمل فود ترك “فرايزلو”، لافتًا إلى بيعه بطاطس بجودة عالية وبشكل مميز.

‎وأشار إلى وجود معمل داخل الفود ترك به شباك كبير كي يشاهد الزبون كيفية تقشير البطاطس، وطريقة تسويتها.

‎وقال أنه متخصص بعمل البطاطس الطازجة فقط، ولديه عدة أنواع مختلفة للبطاطس الكرات والمشوي والمقلي، متمنيا أن يصبح مشروعه براند عالمي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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