شكرا لمتابعة خبر عن ‎شاب يكشف كيف حول حبه لوجبة البطاطس إلى مشروع بتبوك .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قام شاب سعودي يدعى عبدالله بدر في مقتبل العمر بتحويل حبه لوجبة البطاطس إلى مشروع تجاري في ⁧‫تبوك‬⁩ .

‎وقال بدر خلال لقاء بقناة العربية:” إن حبه للبطاطس في الصغر دفعه لعمل فود ترك “فرايزلو”، لافتًا إلى بيعه بطاطس بجودة عالية وبشكل مميز.

‎وأشار إلى وجود معمل داخل الفود ترك به شباك كبير كي يشاهد الزبون كيفية تقشير البطاطس، وطريقة تسويتها.

‎وقال أنه متخصص بعمل البطاطس الطازجة فقط، ولديه عدة أنواع مختلفة للبطاطس الكرات والمشوي والمقلي، متمنيا أن يصبح مشروعه براند عالمي.