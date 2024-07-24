شكرا لقرائتكم خبر عن "التجارة" تضبط مستودعًا لتخزين إطارات منتهية الصلاحية وتجديدها بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

مصادرة وإتلاف الإطارات المخالفة

الدمام - شريف احمد - ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة عمالة مخالفة اتخذت مستودعاً غير مرخص في مدينة الدمام موقعاً لتخزين إطارات شاحنات مستعملة ومنتهية الصلاحية للقيام بإعادة تجديدها.وقامت الفرق الرقابية للوزارة بمشاركة البرنامج الوطني لمكافحه التستر التجاري، والقوات الخاصة للأمن البيئي، وقوه الضبط الميداني بشرطة الدمام، وبلدية الدمام، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بمصادرة وإتلاف أكثر من (2,000) إطار منتهي الصلاحية، إضافة إلى آلات ومعدات وأدوات تلميع تستخدم في الغش، وتم إغلاق المستودع المخالف لعدم وجود التراخيص النظامية، وضبط 8 من العمالة المخالفة داخل الموقع، وتسليمهم للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم.وينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معاً، وإبعاد العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين، وإيقاف النشاط التجاري، وذلك بعد صدور حكم قضائي نافذ من المحاكم المختصة.