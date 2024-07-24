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شكرا لقرائتكم خبر عن بحصيلة 43 جائزة.. راية المملكة تعلو بتاريخ مشرف في أولمبياد الكيمياء الدولي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انطلقت أول أمس الاثنين، تحت رعاية وزير التعليم يوسف البنيان، فعاليات النسخة 56 من أولمبياد الكيمياء الدولي 2024 في الرياض، بمشاركة 333 موهوبًا وموهوبة من 90 دولة، وبإشراف 260 متخصصًا عالميًا في مجال الكيمياء.
وتستمر الفعاليات التي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، تحت شعار "نبني الروابط معًا"، حتى 30 من يوليو الحاليّ، بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم وجامعة الملك سعود.
وكانت مشاركة طلاب المملكة الأولى في عام 2006 واستمر في 2007، قبل أن تعود وتشارك بصفة مراقب في الأعوام 2008، 2009، 2010.
ثم استمرت مشاركات المملكة بالطلاب من عام 2011 وحتى 2018، وحققت خلالها 5 ميداليات فضية، و16 ميدالية برونزية.
كما فازت بميدالية فضية وميداليتين برونزيتين وشهادة تقدير، في أولمبياد الكيمياء الدوليIChO -2019 في فرنسا، من بين 80 دولة شاركت في المسابقة
لترفع المملكة رصيدها من الجوائز في أولمبياد مندليف للكيمياء إلى 14 جائزة (11 ميدالية برونزية، وثلاثة ميداليات فضية) في المشاركة الثامنة لها في أولمبياد مندليف للكيمياء
كما نجح طلاب المملكة في إضافة 4 جوائز (ميداليات برونزية) عالمية أخرى، في أولمبياد الكيمياء الدولي 2020 الذي أقيم (عن بُعد)، خلال الفترة من 23 إلى 29 يوليو 2020 من بين 240 طالباً وطالبة من 60 دولة شاركت في المسابقة. ورفع هذا الإنجاز الوطني رصيد المملكة من الجوائز في أولمبياد الكيمياء الدولي إلى 29 ميدالية، من بينها 7 ميداليات فضية، و21 ميدالية برونزية وشهادة تقدير.
جوائز عالمية.
ليحصد طلاب المملكة حتى 2023م على 43 جائزة في أولمبياد الكيمياء الدولي
وتسلمت المملكة في هذا المحفل العلمي من رئيس الأولمبياد، علم المسابقة الدولية العريقة، لاستضافة النسخة 56 من الأولمبياد في الفترة من 22 يوليو إلى 1 أغسطس 2024، في مدينة الرياض.
وتستمر الفعاليات التي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، تحت شعار "نبني الروابط معًا"، حتى 30 من يوليو الحاليّ، بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم وجامعة الملك سعود.
مشاركات المملكة في أولمبياد الكيمياء الدوليشاركت المملكة العربية السعودية في أولمبياد الكيمياء الدولي عامي 2004 و2005 بصفة مراقب،
وكانت مشاركة طلاب المملكة الأولى في عام 2006 واستمر في 2007، قبل أن تعود وتشارك بصفة مراقب في الأعوام 2008، 2009، 2010.
ثم استمرت مشاركات المملكة بالطلاب من عام 2011 وحتى 2018، وحققت خلالها 5 ميداليات فضية، و16 ميدالية برونزية.
أبرز جوائز المملكة
عام 2019حصدت المملكة العربية السعودية ميداليتين فضية وبرونزية في أولمبياد مندليف للكيمياء، الذي أقيم في مدينة سانت بطرسبرج في روسيا 2019، بمشاركة 30 دولة.
كما فازت بميدالية فضية وميداليتين برونزيتين وشهادة تقدير، في أولمبياد الكيمياء الدوليIChO -2019 في فرنسا، من بين 80 دولة شاركت في المسابقة
عام 2020فاز طلاب المملكة العربية السعودية بـ 3 جوائز (1 فضية و2 برونزية) في أولمبياد مندليف للكيمياء 2020، الذي أقيم عن بُعد في العاصمة الروسية موسكو.
لترفع المملكة رصيدها من الجوائز في أولمبياد مندليف للكيمياء إلى 14 جائزة (11 ميدالية برونزية، وثلاثة ميداليات فضية) في المشاركة الثامنة لها في أولمبياد مندليف للكيمياء
كما نجح طلاب المملكة في إضافة 4 جوائز (ميداليات برونزية) عالمية أخرى، في أولمبياد الكيمياء الدولي 2020 الذي أقيم (عن بُعد)، خلال الفترة من 23 إلى 29 يوليو 2020 من بين 240 طالباً وطالبة من 60 دولة شاركت في المسابقة. ورفع هذا الإنجاز الوطني رصيد المملكة من الجوائز في أولمبياد الكيمياء الدولي إلى 29 ميدالية، من بينها 7 ميداليات فضية، و21 ميدالية برونزية وشهادة تقدير.
عام 2021تواصلت إنجازات الطلاب السعوديين في الأولمبياد الدولي للكيمياء 2021 الذي أقيم عن بُعد في اليابان، بتحقيق المنتخب السعودي للكيمياء 4 جوائز عالمية (3 ميداليات فضية وميدالية برونزية) من بين أكثر من 315 طالباً وطالبة يمثلون 79 دولة، في إنجاز غير مسبوق مقارنة مع النتائج التي حققها أبناء الوطن عام 2020 بتحقيق 4 ميداليات برونزية.
عام 2022حصلت المملكة من خلال مشاركتها الثانية عشرة في أولمبياد الكيمياء الدولي 2022م، الذي أُقِيم عن بُعد خلال المدة من 10 إلى 18 يوليو 2022م، على ميدالية فضية، وميداليتين برونزيتين، وشهادة تقدير من بين (326) طالباً من (84) دولة
عام 2023شارك المنتخب السعودي للكيمياء في منافسات مسابقة أولمبياد الكيمياء الدولي الـ55، التي أقيمت في جمهورية سويسرا الاتحادية خلال الفترة 16- 25 يوليو 2023م، ورفع في منافساتها راية الوطن عالميًا محققا 4
جوائز عالمية.
ليحصد طلاب المملكة حتى 2023م على 43 جائزة في أولمبياد الكيمياء الدولي
ميداليات الفائزينوتم توزيع الجوائز العالمية على طلاب المنتخب السعودي للكيمياء، الذي تشرف عليهم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم.
وتسلمت المملكة في هذا المحفل العلمي من رئيس الأولمبياد، علم المسابقة الدولية العريقة، لاستضافة النسخة 56 من الأولمبياد في الفترة من 22 يوليو إلى 1 أغسطس 2024، في مدينة الرياض.