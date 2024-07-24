الأرصاد: رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على 6 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، نجران، كذلك على أجزاء من منطقة الرياض تصل إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الجنوبي الواصل إلى جازان، في حين لاتزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق الباحة، عسير، جازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط يصل إلى أعلى من مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل سرعتها إلى 38 كم/ساعة على الجزء الشمالي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الأوسط والجنوبي ومتوسط الموج على الجزء الشمالي.