شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق مستودعًا غير مرخص في الشرقية ومصادرة وإتلاف 2.000 إطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قامت وزارة التجارة بضبط عمالة مخالفة تدير مستودعًا غير مرخص للغش في الإطارات بالمنطقة الشرقية.

وقالت الوزارة عبر حسابها على منصة “إكس”: ضبطناهم يغشون في الإطارات “منتهية الصلاحية” بمستودع غير مرخص في الشرقية.

وأضافت الوزارة إلى أن فرقها الرقابية استطاعت مصادرة وإتلاف 2.000 إطار ومعدات ومواد تلميع تُستخدم في الغش.

وأشارت “التجارة” إلى إغلاق المستودع بالتعاون مع الجهات المعنية، وإحالة المخالفين لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم.