اعتماد" تخصصي جدة "عضوا مستقلا بالجمعية الدولية "سيجما ثيتا تاو"

وأنشئت جمعية سيجما ثيتا تاو الدولية في عام 1922م، وتتواجد في أكثر من 100 دولة، وتضم عضويتها ما يزيد على 35 ألف من كادر التمريض من جميع أنحاء العالم.
وتكرس جمعية سيجما ثيتا تاو جهودها لتعزيز التميز في الممارسات والتعليم والأبحاث في مجال التمريض، وتمنح الاعتماد لمؤسسات الرعاية الصحية التي تظهر تميزًا في ذات المجال. وقد حصل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة سابقاً على اعتماد ماجنيت الدولي للجودة من المركز الأمريكي لاعتماد مؤهلات التمريض، كأول مستشفى يحصل عليه في المملكة العربية السعودية، والوحيد الذي يناله لثلاث مرات على مستوى دول الخليج حتى العام 2023.
ويمثل اعتماد ماجنت المعيار الذهبي للتمريض في جميع أنحاء العالم، حيث يُعد بمثابة جائزة تمنح للمستشفيات الرائدة التي تقدم خدمات تمريض متميزة، ورعاية ذات جودة عالية، وابتكارات مهنية، ونتائج طبية استثنائية، مما يجعله من أبرز برامج الاعتماد العالمية للتمريض. يذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث صُنف للسنة الثانية على التوالي بالمركز الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا والـ 20 عالمياً ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية أكاديمية حول العالم، والعلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في المملكة والشرق الأوسط، وذلك بحسب "براند فاينانس" (Finance Brand) لعام 2024، كذلك صُنف في ذات العام من بين أفضل 250 مستشفى في العالم من قبل مجلة نيوزويك (Newsweek).
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