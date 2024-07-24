بحث تعزيز التعاون بين هيئة تطوير المنطقة الشرقية وهيئة التراث لدعم وتطوير المواقع التراثية

بحث الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس عمر بن صالح العبد اللطيف والرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر بن سليمان الحربش سبل تعزيز التعاون بين الهيئتين وكيفية دعم وتطوير المواقع التراثية والأثرية في المنطقة الشرقية، بما يخدم توجهات القيادة الرشيدة واهتمامها بالتراث والمواقع الأثرية والتراثية.

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس التنفيذي لهيئة التراث والوفد المرافق له لمقر هيئة تطوير المنطقة الشرقية، وقد اطلع وفد هيئة التراث على عرض مرئي شامل سلط الضوء على ثراء المنطقة الشرقية بمواقعها التراثية والأثرية، كما تضمن العرض معلومات مفصلة عن أبرز هذه المواقع وأهميتها التاريخية والثقافية.

بعدها، توجه وفد هيئة التراث برفقة فريق هيئة تطوير المنطقة الشرقية،إلى جزيرة دارين وتاروت، يرافقهم عبدالله البسامي الرئيس التنفيذي المكلف لمؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت ،حيث اطلع الوفد على المواقع التراثية والأثرية في الجزيرة، وأعمال التنقيب الجارية فيها، كما زار الوفد قصر دارين وبعض المواقع الأثرية،بعدها تم التوجه إلى محافظة القطيف لزيارة بيت الحرفيين.

وحول الزيارة، صرح المهندس عمر بن صالح العبداللطيف بأن هيئة تطوير المنطقة الشرقية وبتوجيه دائم من سمو رئيس مجلس الهيئة الأمير سعود بن نايف ودعم ومتابعة من سمو نائبه الأمير سعود بن بندر تولي اهتماماً كبيراً بالتراث وتطوير المواقع التراثية في المنطقة الشرقية، كما نوّه العبداللطيف بأهمية تكامل الجهود بين الجهات المختلفة لخدمة التراث الوطني.

من جانبه، أعرب الدكتور جاسر الحربش عن تقديره للجهود المبذولة من قبل هيئة تطوير المنطقة الشرقية في الحفاظ على التراث وتطويره، وأكد على أهمية استمرار التعاون بين الهيئتين لتحقيق الأهداف المشتركة.