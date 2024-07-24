وقامت الفرق الرقابية للوزارة بمشاركة البرنامج الوطني لمكافحه التستر التجاري، والقوات الخاصة للأمن البيئي، وقوه الضبط الميداني بشرطة الدمام، وبلدية الدمام، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بمصادرة وإتلاف أكثر من (2,000) إطار منتهي الصلاحية، إضافة إلى آلات ومعدات وأدوات تلميع تستخدم في الغش، وتم إغلاق المستودع المخالف لعدم وجود التراخيص النظامية، وضبط 8 من العمالة المخالفة داخل الموقع، وتسليمهم للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم.
وينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معاً، وإبعاد العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين، وإيقاف النشاط التجاري، وذلك بعد صدور حكم قضائي نافذ من المحاكم المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر التجارة: ضبط مستودع للغش تديره عمالة مخالفة تجمع الإطارات منتهية الصلاحية لتجديدها.. وإتلاف 2,000 إطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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