شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج 152 مجندة في دورة الدفاع المدني والحماية من الحريق والان نبدء بالتفاصيل

العمل بمراكز السلامة

الدمام - شريف احمد - احتفت المديرية العامة للدفاع المدني، بتخريج الدورة التأهيلية لأعمال الدفاع المدني وأعمال السلامة والحماية من الحريق للأفراد لـ(152) مجندة.وحضر مراسم التخريج مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، بمقر المديرية في مدينة الرياض.وتلقت المجندات، التدريبات والمعارف والمهارات الأساسية لأعمال القطاع التي تؤهلهن للعمل بمراكز السلامة والإشراف الوقائي الميدانية والأعمال الإدارية بالمديرية العامة للدفاع المدني.