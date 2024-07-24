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تخريج 152 مجندة في دورة الدفاع المدني والحماية من الحريق

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - احتفت المديرية العامة للدفاع المدني، بتخريج الدورة التأهيلية لأعمال الدفاع المدني وأعمال السلامة والحماية من الحريق للأفراد لـ(152) مجندة.
وحضر مراسم التخريج مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، بمقر المديرية في مدينة الرياض.

العمل بمراكز السلامة

وتلقت المجندات، التدريبات والمعارف والمهارات الأساسية لأعمال القطاع التي تؤهلهن للعمل بمراكز السلامة والإشراف الوقائي الميدانية والأعمال الإدارية بالمديرية العامة للدفاع المدني.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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