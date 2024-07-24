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شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج 152 مجندة في دورة الدفاع المدني والحماية من الحريق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - احتفت المديرية العامة للدفاع المدني، بتخريج الدورة التأهيلية لأعمال الدفاع المدني وأعمال السلامة والحماية من الحريق للأفراد لـ(152) مجندة.
وحضر مراسم التخريج مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، بمقر المديرية في مدينة الرياض.
وحضر مراسم التخريج مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، بمقر المديرية في مدينة الرياض.