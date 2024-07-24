شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس وزراء مقدونيا: نرجو أن تعم جهود ولي العهد في نشر الوسطية العالم كافة والان نبدء بالتفاصيل



وذلك ضمن برنامج الزيارة الرسمية لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية مع رئاسة الاتحاد الإسلامي بمقدونيا الشمالية، نيابة عن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بحضور فضيلة رئيس الاتحاد الإسلامي مفتي الديار بمقدونيا الشيخ الحافظ شاكر فتاحو.

نشر الوسطية وأشاد نائب رئيس الوزراء في جمهورية مقدونيا الشمالية السيد عزت مجيدي، بالجهود العظيمة والدور الكبير الذي يقوم به صاحب السمو الملكي الأمير



وأكد مجيدي، أن توقيع هذه المذكرة يساعد في تكثيف التعاون بين الاتحاد الإسلامي في مقدونيا الشمالية وبين ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية



وأوضح وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الدكتور عواد العنزي، أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ تسعى جاهدة لخدمة الإسلام والمسلمين، مستعرضاً التطور الكبير والنهضة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات ولاسيما في مجالات خدمة الإسلام ونشر الوسطية التي تعمل الوزارة على تحقيقها.



وأكد أن الوزارة بقيادة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تحرص على مثل هذه اللقاءات التي تعزز التعاون وتخدم الإسلام والمسلمين وخاصة في مقدونيا، وتسهم في بحث سبل نشر المنهج الصحيح وفق منهج السلف الصالح. الدمام - شريف احمد - التقى وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية المكلف فضيلة الدكتور عواد بن سبتي العنزي اليوم الأربعاء، نائب رئيس الوزراء في جمهورية مقدونيا الشمالية السيد عزت مجيدي.وذلك ضمن برنامج الزيارة الرسمية لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية مع رئاسة الاتحاد الإسلامي بمقدونيا الشمالية، نيابة عن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بحضور فضيلة رئيس الاتحاد الإسلامي مفتي الديار بمقدونيا الشيخ الحافظ شاكر فتاحو.وأشاد نائب رئيس الوزراء في جمهورية مقدونيا الشمالية السيد عزت مجيدي، بالجهود العظيمة والدور الكبير الذي يقوم به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - والذي يترجم توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزير حفظه الله، في نشر قيم الوسطية والاعتدال ومحاربة التطرف والإرهاب، راجياً أن تعم مثل هذه الجهود والأعمال دول العالم كافة.وأكد مجيدي، أن توقيع هذه المذكرة يساعد في تكثيف التعاون بين الاتحاد الإسلامي في مقدونيا الشمالية وبين ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية في خدمة الشأن الإسلامي، وبيان رسالة الإسلام وأنه دين سلام وتسامح ، متطلعاً لمزيد من التعاون في شتى المجالات بين البلدين الصديقين.وأوضح وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الدكتور عواد العنزي، أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ تسعى جاهدة لخدمة الإسلام والمسلمين، مستعرضاً التطور الكبير والنهضة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات ولاسيما في مجالات خدمة الإسلام ونشر الوسطية التي تعمل الوزارة على تحقيقها.وأكد أن الوزارة بقيادة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تحرص على مثل هذه اللقاءات التي تعزز التعاون وتخدم الإسلام والمسلمين وخاصة في مقدونيا، وتسهم في بحث سبل نشر المنهج الصحيح وفق منهج السلف الصالح.