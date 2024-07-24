شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع سلال غذائية وحقائب إيوائية في 3 دول والان نبدء بالتفاصيل

سلال غذائية

590 حقيبة إيوائية

الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 858 سلة غذائية في مديرية المنصورة بمحافظة عدن، ومديريتي الحوطة وحبيل جبر بمحافظة لحج.واستفاد منها 6.006 أفراد بواقع 858 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية للأسر الأشد احتياجًا في اليمن.وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1,278 سلة غذائية و 1,278 حقيبة صحية في بلدة سلقين بمنطقة حارم التابعة لمحافظة إدلب بسوريا، استفاد منها 7,668 فردًا بواقع 1,278 أسرة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع المساعدات الغذائية والحقائب الصحية للسكان المتضررين من الزلزال في شمال سوريا للعام 2024.كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 606 سلال غذائية للفئات النازحة في ولاية كسلا بجمهورية السودان، استفاد منها 3.638 فردًا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 590 حقيبة إيوائية للفئات النازحة في محلية البرقيق بالولاية الشمالية في جمهورية السودان، استفاد منها 3،240 فردًا، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة للمتضررين في جمهوربة السودان الشقيقة للعام 2024م.وتأتي المساعدات في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.