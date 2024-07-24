شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أتربة مُثارة على أجزاء من منطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

شبه انعدام في الرؤية

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مُثارة غداً على أجزاء من منطقة الرياض.وتغطي الحالة الجوية محافظات السليل، ووادي الدواسر، والدوادمي، والرين، والعويقية، وعفيف، وتبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً.وتشمل تأثيراتها المصاحبة رياحاً نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية بمقدار (1 - 3) كيلومترات.كما تشمل تنبيهات الأرصاد، محافظة الأفلاج، وتبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً، وتشمل تأثيراتها المصاحبة رياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية بمقدار ( 3 - 5 ) كيلومترات.