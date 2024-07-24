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"الأرصاد": أتربة مُثارة على أجزاء من منطقة الرياض

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واس- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مُثارة غداً على أجزاء من منطقة الرياض.
وتغطي الحالة الجوية محافظات السليل، ووادي الدواسر، والدوادمي، والرين، والعويقية، وعفيف، وتبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً.

شبه انعدام في الرؤية

وتشمل تأثيراتها المصاحبة رياحاً نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية بمقدار (1 - 3) كيلومترات.
كما تشمل تنبيهات الأرصاد، محافظة الأفلاج، وتبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً، وتشمل تأثيراتها المصاحبة رياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية بمقدار ( 3 - 5 ) كيلومترات.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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