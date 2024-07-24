ويمثل الاختبار العملي، الذي استغرق خمس ساعات وتم إجراؤه في معامل جامعة الملك سعود، جزءًا أساسيًا من المنافسة الدولية التي تهدف إلى تعزيز سبل الاتصالات الدولية في مجال الكيمياء، وتحفيز الطلاب على تقديم حلول إبداعية للمسائل الكيميائية.
ويتضمن الأولمبياد اختبارين رئيسيين: أحدهما عملي معملي والآخر نظري كتابي، سيخوضه الطلاب بعد غد الجمعة الموافق 26 يوليو 2024، الذي يتطلب من الطلاب تقديم أفضل ما لديهم في بيئة تنافسية عالية.
وتنظم أولمبياد الكيمياء هذا العام مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) بشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم وجامعة الملك سعود، وبرعاية حصرية من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).
كانت هذه تفاصيل خبر 333 طالبًا من 90 دولة يجرون اختبار أولمبياد الكيمياء الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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