333 طالبًا من 90 دولة يجرون اختبار أولمبياد الكيمياء الدولي

أجرى 333 طالبًا وطالبة من 90 دولة الاختبار العملي في أولمبياد الكيمياء الدولي بنسخته الـ56، المقامة حاليًا في الرياض، بعد أن تمت ترجمة الاختبار إلى أكثر من 50 لغة بإشراف 260 متخصصًا عالميًا في مجال الكيمياء، لضمان دقة النسخ النهائية قبل تسليمها للطلاب.

ويمثل الاختبار العملي، الذي استغرق خمس ساعات وتم إجراؤه في معامل جامعة الملك سعود، جزءًا أساسيًا من المنافسة الدولية التي تهدف إلى تعزيز سبل الاتصالات الدولية في مجال الكيمياء، وتحفيز الطلاب على تقديم حلول إبداعية للمسائل الكيميائية.

ويتضمن الأولمبياد اختبارين رئيسيين: أحدهما عملي معملي والآخر نظري كتابي، سيخوضه الطلاب بعد غد الجمعة الموافق 26 يوليو 2024، الذي يتطلب من الطلاب تقديم أفضل ما لديهم في بيئة تنافسية عالية.

وتنظم أولمبياد الكيمياء هذا العام مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) بشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم وجامعة الملك سعود، وبرعاية حصرية من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).