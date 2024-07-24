اخبار السعوديه

333 طالبًا من 90 دولة يجرون اختبار أولمبياد الكيمياء الدولي

0 نشر
0 تبليغ

أجرى 333 طالبًا وطالبة من 90 دولة الاختبار العملي في أولمبياد الكيمياء الدولي بنسخته الـ56، المقامة حاليًا في الرياض، بعد أن تمت ترجمة الاختبار إلى أكثر من 50 لغة بإشراف 260 متخصصًا عالميًا في مجال الكيمياء، لضمان دقة النسخ النهائية قبل تسليمها للطلاب.

ويمثل الاختبار العملي، الذي استغرق خمس ساعات وتم إجراؤه في معامل جامعة الملك سعود، جزءًا أساسيًا من المنافسة الدولية التي تهدف إلى تعزيز سبل الاتصالات الدولية في مجال الكيمياء، وتحفيز الطلاب على تقديم حلول إبداعية للمسائل الكيميائية.

ويتضمن الأولمبياد اختبارين رئيسيين: أحدهما عملي معملي والآخر نظري كتابي، سيخوضه الطلاب بعد غد الجمعة الموافق 26 يوليو 2024، الذي يتطلب من الطلاب تقديم أفضل ما لديهم في بيئة تنافسية عالية.

وتنظم أولمبياد الكيمياء هذا العام مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) بشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم وجامعة الملك سعود، وبرعاية حصرية من الشركة للصناعات الأساسية (سابك).


كانت هذه تفاصيل خبر 333 طالبًا من 90 دولة يجرون اختبار أولمبياد الكيمياء الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا