5 واجهات بحرية و442 حديقة بجدة

وتشهد جدة هذه الأيام توافد الزائرين من أنحاء مختلفة داخل وخارج المملكة، تزامنًا مع صيف السعودية، للاستمتاع بالواجهات والحدائق والمرافق المتعددة، فضلًا عن فعاليات موسم جدة التي توفر للسائح تجارب ترفيهية متنوعة، والتي تستهدف الأفراد والعائلات وتناسب مختلف الأعمار.
وتضم الواجهات البحرية ساحات وجلسات ونوافير ومجسمات جمالية، ومناطق ألعاب أطفال ومسطحات خضراء وألعابًا مائية، وشواطئ للسباحة ومناطق ألعاب رياضية، ودورات مياه، ومناطق مطاعم وكافيهات، وممرات مشاة، وسقالات بحرية، ومسارات للدراجات.
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