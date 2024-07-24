700 مركب صيد تستعد لموسم الروبيان

وتم ضمن موسم الروبيان 2024 التصريح لـ710 مراكب صيد من فئة مراكب الصيد الكبيرة (اللنش) ومراكب الصيد الصغيرة الموجودة في كل من: مرفأ منيفة بـ30 مركب صيد، ومرفأ السفانية بـ20 مركب صيد، ومرفأ الجبيل بـ330 مركب صيد، ومرفأ القطيف بـ160 مركب صيد، ومرفأ جزيرة دارين بـ170 مركب صيد.
وأكد مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة الشرقية، المهندس فهد بن أحمد الحمزي، أن المنطقة الشرقية تستقبل موسم الروبيان في الأول من شهر أغسطس من كل عام، ويستمر 6 أشهر، مبينا أن الوزارة أكملت جميع خدمات الصيادين، للتسهيل عليهم، واختصار المدة الزمنية لإصدار تصاريح صيد الروبيان، وإتاحة إمكانية الدخول عليها من أي وسيلة إلكترونية.
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