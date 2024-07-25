شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مميزة في خدمات "مكافحة السرطان" خلال الربع الثاني من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان 4,259 خدمة متنوعة، تصدرها برنامج الإسكان القائمة بـ1,705 خدمات، موفرًا السكن للمرضى بجانب مراكز العلاج، يليه برنامج المساعدات المالية "داعم" بـ1,614 خدمة.

كما قدم برنامج "ناقل" 535 تذاكر الطيران للقادمين من خارج الرياض، أما برنامج النقل الداخلي "مشوار" فقدم 264 خدمة.

كما شملت الخدمات برنامج الإعاشة الفورية "مساند"، وبرنامج التنويم والعلاج "علاج" المخصص للمرضى غير السعوديين، وبرنامج المسيرات الشهرية "يسر" وبرنامج الأجهزة الطبية.

رعاية برامج الجمعية

وبحسب إحصائية الجمعية للربع الثاني 2024، فقد شملت الأنشطة: إقامة وحدة البرامج والفعاليات والدعم النفسي "حياة" لـ21 برنامجًا، تنوعت بين ثقافية وترفيهية وجلسات دعم نفسي، استهدفت 834 مستفيدًا بهدف تخفيف أثر المرض وتقديم جميع الوسائل لتمكينهم من ممارسة الحياة بشكل طبيعي.



وفيما يتعلق بنشاط وحدة التدريب والعمل التطوعي بالجمعية، أوضح التقرير أن عدد المتطوعين بلغ 140 متطوعًا بإجمالي ساعات وصلت إلى 5.324 ساعة، وذلك ضمن 137 فرصة تطوعية طرحت عبر منصة العمل التطوعي الاجتماعي، وتأهيل 26متدربًا، في عدة مجالات ضمن جهود الجمعية لتدريب الكفاءات الوطنية، وتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة لدخول سوق العمل.

إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات بهدف رعاية برامج الجمعية ودعم مرضى السرطان.

تيسير رحلة العلاج

ومكّنت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان أفراد المجتمع من الإسهام في تيسير رحلة علاج مرضى السرطان، ومساندتهم من خلال موقع جمع التبرعات الإلكتروني هنا.