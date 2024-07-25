شكرا لقرائتكم خبر عن على مدى 3 أيام.. 1200 مشارك في دورة "الشؤون الإسلامية" بملاوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في جنوب إفريقيا يوم الأربعاء، الدورة العلمية الشرعية بجمهورية ملاوي التي استمرت 3 أيام.

واستهدفت الدورة خريجي الجامعات السعودية وطلاب العلم، استفاد منها قرابة 1200 مسلم ومسلمة، وذلك بحضور مفتي عام جمهورية ملاوي الشيخ محمد عثمان متالك.

شكر المملكة

وقدم الملحق الديني بجنوب إفريقيا م. محمد عبدالسلام عاشور، شكره وامتنانه إلى حكومة المملكة لما توليه من عناية واهتمام لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين في العالم أجمع، ولوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتسخيرها الإمكانيات في تنفيذ البرامج الدعوية التي تساعد الدعاة على أداء مهامهم وفق المنهج الوسطي المعتدل.



وأعرب مفتي عام ملاوي عن شكره وتقديره لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على إقامة هذه البرامج، متطلعًا إلى زيادة الدورات والبرامج التي تفيد طلاب العلم، وتسهم في نشر العلم الشرعي.

تعزيز منهج الوسطية

وتأتي هذه الدورة ضمن البرامج والأنشطة التي تنفذها "الشؤون الإسلامية" في الخارج، بدعم من القيادة الرشيدة، لتعزيز منهج الوسطية والاعتدال، ونشر مبادئ التسامح والتعايش في مختلف دول العالم.