مسابقات لتحدي تصميم المبادرات التطوعية

ويتضمن التحدي، الذي سيستمر يومين، لقاءات توعوية وتجارب شيّقة وفرصا تطوعية وجوائز تحفيزية للطلاب المُشاركين، بالإضافة إلى تعاون الهيئة في تنظيم وتنفيذ الحملات الفائزة داخل نطاق محمية الملك سلمان الملكية.
وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي البيئي، وتشجيع العمل التطوعي، وإشراك المجتمعات المحلية في التنمية البيئية، وتنمية مهارات المتطوعين في مختلف المجالات البيئية، بالإضافة إلى تحفيز فئة الشباب للانخراط في الأنشطة البيئية والتنموية.
تأتي هذه المبادرات امتدادا لحرص الهيئة على تنمية البيئة واستدامتها، والتشجيع على الأعمال التطوعية والمشاركة المجتمعية، وتعزيز دورها في توعية وتفعيل وإشراك المجتمعات المحلية في الأنشطة والمبادرات البيئية.
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