%5 توسع سنوي في حلقات القرآن بالأحساء

وأبان الحصين، الذي كان يتحدث أمس لـ«دوت الخليج» على هامش الحفل الختامي لمجمع حلقات عبدالرحمن الناصر الصيفية في مدينة المبزر، وتكريم مشرفي ومعلمي وطلاب الحلقات، أن البيانات الإحصائية في الجمعية تشير إلى أن عدد حلقات التحفيظ للبنين بلغ 285 حلقة في أكثر من 200 مسجد وجامع، وعدد الطلاب 4120 طالبا، ونحو 5600 جزء محفوظ، و30 طالبًا أتموا حفظ القرآن الكريم، بينما عدد حلقات التحفيظ للبنات بلغ نحو 51 حلقة، وعدد الطالبات 4851 طالبة، ونحو 5263 جزءا محفوظا، و254 طالبة أتممن حفظ القرآن الكريم، والجمعية لديها العديد من البرامج التطويرية للمعلمين والإداريين بالحلقات، من دورات تجويد وإتقان مخارج الحروف إلى الدورات التدريبية.
وأضاف أن لدى الجمعية 3 روضات، فيها 184 طفلًا و23 معلمة، و3 دور ضيافة، فيها 178 طفلا و24 معلمة، وتتبع للجمعية 7 حلقات إجازة، فيها 7 معلمين و46 طالبًا، وبها 3 طلاب حاصلين على إجازة.
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