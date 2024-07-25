%5 توسع سنوي في حلقات القرآن بالأحساء

كشف المدير التنفيذي للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في الأحساء (خير)، الدكتور سليمان الحصين، لـ« دوت الخليج » أن الجمعية لديها هدف في التوسع سنويا بما يعادل 5%؜ من الحلقات الحالية، مؤكدًا أن الجمعية تستقبل جميع الفئات العمرية، إذ تستقبل في دور الضيافة الأطفال منذ السنة الثانية، وبإمكان أي طفل الالتحاق بإحدى حلقات التحفيظ، ولافتا إلى انخراط 731 متطوعًا خلال الربع الأول من العام الجاري في 11 فرصة تطوعية بأكثر من 23 ألف ساعة تطوعية، القيمة الاقتصادية فيها 1.2 مليون ريال.

وأبان الحصين، الذي كان يتحدث أمس لـ«دوت الخليج» على هامش الحفل الختامي لمجمع حلقات عبدالرحمن الناصر الصيفية في مدينة المبزر، وتكريم مشرفي ومعلمي وطلاب الحلقات، أن البيانات الإحصائية في الجمعية تشير إلى أن عدد حلقات التحفيظ للبنين بلغ 285 حلقة في أكثر من 200 مسجد وجامع، وعدد الطلاب 4120 طالبا، ونحو 5600 جزء محفوظ، و30 طالبًا أتموا حفظ القرآن الكريم، بينما عدد حلقات التحفيظ للبنات بلغ نحو 51 حلقة، وعدد الطالبات 4851 طالبة، ونحو 5263 جزءا محفوظا، و254 طالبة أتممن حفظ القرآن الكريم، والجمعية لديها العديد من البرامج التطويرية للمعلمين والإداريين بالحلقات، من دورات تجويد وإتقان مخارج الحروف إلى الدورات التدريبية.

وأضاف أن لدى الجمعية 3 روضات، فيها 184 طفلًا و23 معلمة، و3 دور ضيافة، فيها 178 طفلا و24 معلمة، وتتبع للجمعية 7 حلقات إجازة، فيها 7 معلمين و46 طالبًا، وبها 3 طلاب حاصلين على إجازة.