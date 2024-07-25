شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يعزي نظيره الكويتي في وفاة الشيخ جابر دعيج الابراهيم الصباح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بعث صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لسمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، ولي العهد في دولة الكويت، في وفاة الشيخ جابر دعيج الابراهيم الصباح ـ رحمه الله ـ .

وقال سمو ولي العهد: “تلقينا نبأ وفاة الشيخ جابر دعيج الابراهيم الصباح ـ رحمه الله ـ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.