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شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم: المنطقة أصبحت تزخر بإسهامات متميزة في مجالات متعددة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أن المنطقة لم تعد متخصصة في القطاع الزراعي فقط، بل تزخر بالكثير من الإسهامات التنموية والصناعية المتنوعة والموقع اللوجستي وإمدادات التموين التي تتميز بها.
جاء ذلك بعد زيارة أمير القصيم يوم الأربعاء، إلى مصنع ستار بانل بمحافظة الرس، الذي يعد من المشاريع الحديثة في صناعة ألواح الكلادينج وقطع السيارات والألومنيوم.
وأعرب عن فخره بما حققته الصناعة الوطنية وما تصدره لمصانع السيارات في أمريكا الجنوبية ودول أخرى، وبرجال الأعمال والصناعيين الذين استثمروا في الصناعة بوطنهم، وبالأيدي السعودية التي تقود الحراك الصناعي بالوطن.
وأوضح أن القصيم تمتلك من الإمكانات الصناعية الشيء الكثير، ولديها مناجم للبوكسايت ومنجم الصخيبرات للذهب، ومدن صناعية نطمح في مشاركتها للنهضة الصناعية الوطنية.
بالإضافة إلى المنتجات الصناعية المرتبطة بالسيارات، مشيرًا إلى أن المصنع حصل على عقود تصنيعية مع شركات أجنبية في ألمانيا ودول الخليج، وهو ما يعكس الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الصناعي تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.
جاء ذلك بعد زيارة أمير القصيم يوم الأربعاء، إلى مصنع ستار بانل بمحافظة الرس، الذي يعد من المشاريع الحديثة في صناعة ألواح الكلادينج وقطع السيارات والألومنيوم.
إنجازات صناعيةوقال أمير القصيم: "كل ما نراه من هذه الإنجازات الصناعية المتقدمة هو توفيق من الله أولًا، ثم دعم قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".
وأعرب عن فخره بما حققته الصناعة الوطنية وما تصدره لمصانع السيارات في أمريكا الجنوبية ودول أخرى، وبرجال الأعمال والصناعيين الذين استثمروا في الصناعة بوطنهم، وبالأيدي السعودية التي تقود الحراك الصناعي بالوطن.
وأوضح أن القصيم تمتلك من الإمكانات الصناعية الشيء الكثير، ولديها مناجم للبوكسايت ومنجم الصخيبرات للذهب، ومدن صناعية نطمح في مشاركتها للنهضة الصناعية الوطنية.
منتجات مصنع ستار بانلوكان الأمير فيصل بن مشعل قد اطلع على منتجات مصنع ستار بانل وأقسامه وخطوط الإنتاج، واستمع إلى شرح موجز من مالك المصنع خالد الرشيد، الذي أكد أن المصنع لديه خطوط لإنتاج ألواح الكلادينج التي تبلغ 2.2 مليون متر مربع، وخطوط إنتاج بديل الرخام أكثر من 700 ألف متر مربع.
بالإضافة إلى المنتجات الصناعية المرتبطة بالسيارات، مشيرًا إلى أن المصنع حصل على عقود تصنيعية مع شركات أجنبية في ألمانيا ودول الخليج، وهو ما يعكس الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الصناعي تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.