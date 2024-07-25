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بواسطة الإجلاء الطبي.. نقل مواطنة من طرابزون التركية لتلقي العلاج في المملكة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نقلت وزارة الخارجية مواطنة بواسطة الإجلاء الطبي من مدينة طرابزون التركية إلى المملكة لتلقي العلاج.
وقالت السفارة في تركيا عبر حسابها على تطبيق إكس: "في إطار حرص وزارة الخارجية على رعاية وخدمة المواطنين السعوديين بالخارج، وانطلاقًا من مهامها، جرى نقل مواطنة بواسطة الإجلاء الطبي من مدينة طرابزون إلى المملكة لعلاجها فيها".
وأضافت: "جرى تنفيذ ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابع للخدمات الصحية بوزارة الدفاع".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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