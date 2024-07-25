شكرا لقرائتكم خبر عن بواسطة الإجلاء الطبي.. نقل مواطنة من طرابزون التركية لتلقي العلاج في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نقلت وزارة الخارجية مواطنة بواسطة الإجلاء الطبي من مدينة طرابزون التركية إلى المملكة لتلقي العلاج.
وقالت السفارة السعودية في تركيا عبر حسابها على تطبيق إكس: "في إطار حرص وزارة الخارجية على رعاية وخدمة المواطنين السعوديين بالخارج، وانطلاقًا من مهامها، جرى نقل مواطنة بواسطة الإجلاء الطبي من مدينة طرابزون إلى المملكة لعلاجها فيها".
وأضافت: "جرى تنفيذ ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابع للخدمات الصحية بوزارة الدفاع".
وقالت السفارة السعودية في تركيا عبر حسابها على تطبيق إكس: "في إطار حرص وزارة الخارجية على رعاية وخدمة المواطنين السعوديين بالخارج، وانطلاقًا من مهامها، جرى نقل مواطنة بواسطة الإجلاء الطبي من مدينة طرابزون إلى المملكة لعلاجها فيها".
وأضافت: "جرى تنفيذ ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابع للخدمات الصحية بوزارة الدفاع".