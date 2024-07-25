شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. الدفاع المدني يحذر من أمطار رعدية حتى الاثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر من هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، من اليوم الخميس حتى يوم الاثنين المقبل.

ونصحت بضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها؛ كونها أماكن غير مناسبة وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي. أمطار متوسطة إلى غزيرة وأوضحت المديرية أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، وتساقط البرد، ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل الطائف وميسان وأضم والكامل والعرضيات.

وخفيفة إلى متوسطة تشمل العاصمة المقدسة وخليص والجموم وبحرة والقنفذة والليث والخرمة وتربة ورنية والمويه، كما ستتأثر منطقة الرياض بأمطار خفيفة ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل وادي الدواسر وعفيف.

وأشارت المديرية إلى أن مناطق الباحة وعسير وجازان ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وخفيفة إلى متوسطة على منطقتي نجران والمدينة المنورة.