شكرا لقرائتكم خبر عن جيبوتي.. نشاط مكثف للخريجي على هامش اجتماع تنسيق جهود السلام بالسودان والان نبدء بالتفاصيل

سفير وزارة الخارجية الصينية

مبعوثة الاتحاد الأوروبي

المبعوث الأممي للسودان

الدمام - شريف احمد - التقى نائب وزير الخارجية م. وليد بن عبدالكريم الخريجي، نائب وزير خارجية جمهورية مصر العربية السفير أبو بكر محمد حنفي، أمس الأربعاء، وذلك على هامش الاجتماع التشاوري الثاني بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان في جمهورية جيبوتي.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وتطوير التعاون الثنائي في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي جعفر، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جيبوتي فيصل القباني.كما التقى الخريجي سفير وزارة الخارجية الصينية المكلف بالشرق الأوسط السيد لو جيان.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جيبوتي فيصل القباني.والتقى نائب وزير الخارجية، مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي آنيت ويبر.وجرى خلال اللقاء استعراض التعاون المشترك بين المملكة والاتحاد الأوروبي فيما يخص الشأن الإفريقي، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.كما التقى م. وليد بن عبدالكريم الخريجي، المبعوث الأممي للسودان السيد رمطان لعمامرة.وجرى خلال اللقاء، استعراض جهود المملكة والأمم المتحدة فيما يخص الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان.حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جيبوتي فيصل القباني.المبعوث الأمريكي للسودانوالتقى نائب وزير الخارجية، المبعوث الأمريكي الخاص للسودان السيد توم بيرييلو.وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع في السودان، وبحث سبل التعاون الثنائي، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.