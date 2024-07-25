شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. رياح شديدة وأتربة مثارة على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، من رياح شديدة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في الرؤية الأفقية، وارتفاعًا في الأمواج، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم / ساعة، على المدينة المنورة.

وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 9 مساء. أتربة مثارة كما نبه المركز من أتربة مثارة على بدر ووادي الفرع الحناكية والمهد والعيص والعلا وخيبر، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5)كيلومترات.

وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 9 مساء.