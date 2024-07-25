شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخميس.. أتربة مثارة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على منطقة الرياض اليوم الخميس، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.وتبدأ الظاهرة الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء، على الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)