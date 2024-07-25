شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على أجزاء من المناطق والان نبدء بالتفاصيل

البحر الأحمر

الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، كذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة والرياض ونجران.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، يصل إلى أعلى من مترين على الجزء الجنوبي.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.حالة البحر: خفيف الموج.