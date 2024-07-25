شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على أجزاء من المناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، كذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.
في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة والرياض ونجران.
ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، يصل إلى أعلى من مترين على الجزء الجنوبي.
حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي.
ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.
حالة البحر: خفيف الموج.
في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة والرياض ونجران.
البحر الأحمرالرياح السطحية: شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
نصحت بالبقاء في أماكن آمنة.. #الدفاع_المدني تدعو إلى الحيطة والحذر من هطول #الأمطار الرعدية على بعض مناطق #المملكة، من اليوم الخميس حتى الاثنين المقبل— صحيفة اليوم (@alyaum) July 24, 2024
للتفاصيل | https://t.co/shJSkKMwSu#حالة_الطقس | #الأرصاد | #طقس_السعودية | #اليوم@SaudiDCD pic.twitter.com/m21WGMgtCP
ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، يصل إلى أعلى من مترين على الجزء الجنوبي.
حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي.
الخليج العربيالرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة.
ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.
حالة البحر: خفيف الموج.