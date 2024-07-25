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صاحب الحساب الذي ادعى وفاة عائلته في حادث يُغلق حسابه ..صور

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شكرا لمتابعة خبر عن صاحب الحساب الذي ادعى وفاة عائلته في حادث يُغلق حسابه ..صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تناقل عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة توضح، أن الشخص الذي ادعى وفاة 8 من عائلته إثر حادث مروري، قد أغلق حسابه على منصة إكس.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أعلنت منذ قليل أنه لا صحة لما يتم تداوله حول وفاة 8 أشخاص في حادث مروري، مشددة على ضرورة أخذ المعلومات من مواقع رسمية.

وكان شاب يدعى مشاري السبيعي قد نشر على حسابه على منصة إكس وفاة 8 من أفراد عائلته في حادث مروري، لينشر بعدها على نفس الحساب، أنه توفي على إثر صدمته بوفاة أقاربه.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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