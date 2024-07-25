شكرا لمتابعة خبر عن صاحب الحساب الذي ادعى وفاة عائلته في حادث يُغلق حسابه ..صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تناقل عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة توضح، أن الشخص الذي ادعى وفاة 8 من عائلته إثر حادث مروري، قد أغلق حسابه على منصة إكس.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أعلنت منذ قليل أنه لا صحة لما يتم تداوله حول وفاة 8 أشخاص في حادث مروري، مشددة على ضرورة أخذ المعلومات من مواقع رسمية.

وكان شاب يدعى مشاري السبيعي قد نشر على حسابه على منصة إكس وفاة 8 من أفراد عائلته في حادث مروري، لينشر بعدها على نفس الحساب، أنه توفي على إثر صدمته بوفاة أقاربه.