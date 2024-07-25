شكرا لمتابعة خبر عن مقيمة توضح كيف يحيي ابنها الناس بعد إقامتهم في جدة 8 أشهر .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت مقيمة أجنبية من خلال مقطع فيديو، كيف أصبح ابنها يحيي الناس، وذلك بعد إقامتهم في جدة لمدة 8 أشهر.

ووثقت السيدة في مقطع فيديو كتبت عليه: “لقد عشنا في جدة لمدة ثماني أشهر والآن أصبح ابني يحيي الناس بهذه الطريقة”، فعندما سألته الأم عن كيفية تحية الناس أجاب:” نقول السلام عليكم “.

وحصد المقطع على تفاعل واسع من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فكتب أحدهم:” يا زينه ماشاء الله “، وعلق آخر:” خلاص بيصير ولدنا “.