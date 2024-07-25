أمطار عسير تطفئ الغبرة

وشهد الطريق كثافة في عدد السيارات من السياح الذين يوجدون في المنطقة للاستمتاع بالصيف والأجواء الباردة.
وقد نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير، تصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية على مدينة أبها، ومحافظات: أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.
وتأتي الأمطار بعد تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من الباحة عسير ونجران خلال الأيام الماضية.
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