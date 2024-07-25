أمطار عسير تطفئ الغبرة

شهدت منطقة عسير، الأربعاء، أمطارا غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، والرعد والبرق. وشملت الأمطار أجزاء من محافظة خميس مشيط، وعدد من الأحياء. وشهد طريق الملك عبدالله، الرابط بين مدينة أبها وأحد رفيدة، أمطارا غزيرة، وتشكلت بعض الشلالات التي جذبت بعض المصطافين، وشملت الأمطار بعض القرى بجنوب مدينة أبها، وبعض سهول جبال تهامة.

وشهد الطريق كثافة في عدد السيارات من السياح الذين يوجدون في المنطقة للاستمتاع بالصيف والأجواء الباردة.

وقد نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير، تصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية على مدينة أبها، ومحافظات: أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.

وتأتي الأمطار بعد تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من الباحة عسير ونجران خلال الأيام الماضية.