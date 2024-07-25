السعودية | سفلتة 813 ألف متر تحسن شبكة الطرق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشفت الهيئة العامة للطرق عن إنجاز عددٍ من الأعمال في تنفيذ الطرق التي تسهم في تعزيز ترابطها، واستمرار ريادة المملكة في مؤشر الترابط، حيث شملت الأعمال الأسفلتية إنجاز 813,852 مترًا مكعبًا.

وأوضحت الهيئة، أن الأعمال الترابية شملت 12,314,808 أمتار مكعبة، وتركيب الحواجز الخرسانية بطول 120,274 مترًا طوليًا، وتركيب السياج المعدني بطول 70,544 مترًا طوليًا، بالإضافة إلى تنفيذ العلامات الأرضية بأكثر من 277 وحدة، وتركيب 4540 لوحة إرشادية وتحذيرية، وتنفيذ أعمال الدهانات الأرضية بأكثر من 639 مترًا طوليًا.

وجاءت الإنجازات الواسعة في إطار الجهود المتواصلة للهيئة لتطوير وتحسين شبكة الطرق في جميع أنحاء المملكة، بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز الربط بين مختلف الخليج 365، ولضمان توفر معايير جودة طرق عالية للطرق الرئيسية بالمملكة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط