السعودية | المرور ينفي وفاة 8 من أسرة واحدة بحادث

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

نفت الإدارة العامة للمرور، ما جرى تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة (8) أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروري.

ودعا المرور الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وكانت الساعات الماضية قد شهدت تداول معلومات أولية على نطاق واسع بمواقع التواصل تشير إلى أن الطالب مشاري بن خالد السبيعي توفي متأثراً بصدمة نبأ وفاة 8 من أفراد أسرته في حادث مروري، وهو ما نفاه المرور في وقت لاحق.

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