شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يكشف عن موعد دخول “المرزم” وسبب تسميته بهذا الاسم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق ، على اقتراب دخول موسم المرزم ، موضحاً بأن من أشهر نجوم القيظ

وقال الزعاق خلال حديثه مع قناة «العربية» : ” يقولون أهلنا الأولين إذا دخل المرزم فاملأ المحزم، فالمرزم نجم وهو ألمع نجوم السماء وأشهر نجوم القيظ وأحرها من طلعة المرزم، والمحزم ما يشده الرجل على خاصرته”.

وتابع :”إذا دخل المرزم يجتمع الناس في مزارعهم حتى يتعاونوا لجني ثمار النخيل، لذلك قالوا إذا دخل المرزم يا زراع إلزم مزرعك ولا تضيع حلالك، فالناس يشتغلون ليل ونهار، ويضع الرجل العمامة والجنبية والحزام ليصبحوا رمزاً من رموز العرب على اختلاف ثقافاتهم”.

واختتم حديثه :”خلال هذه الأيام يدخل علينا موسم المرزم ومدته 13 يوماً، ويسمى بذلك لأن عند دخوله تبدأ الإبل تشتكي من الحرارة بالإرزام”