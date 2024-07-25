شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني : استقبلوا الأمطار بالصدقة والاستغفار وصلة الأرحام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حث الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، عبدالعزيز الحصيني على الاستغفار والصدقة عند، لافتًا أن ذلك أصدق شيء نستقبل به الأمطار .

وقل الحصيني عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس:” أكثروا عباد الله من الاستغفار – فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الأستغفار – والصدقة والأحسان الى المساكين وصلة الأرحام والبعد عن الحسد لعل الله يرحمنا ‏تبشرونا بالسبل .”

وأضاف :” توقعات الأمطار من اليوم الخميس حتى صباح الاحد ٢٢ محرم ١٤٤٦هـ – ان شاء الله – من عدة نماذج -في السناب متابعة حاصة.