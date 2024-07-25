السعودية | أمين عام التحالف الإسلامي يلتقي وزيرة الدفاع بجمهورية الغابون

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي ، بمقر وزارة الدفاع الغابونية بالعاصمة ليبرفيل، معالي وزيرة الدفاع بجمهورية الغابون الفريق الركن بريجيت أوكانوا.

وفي بداية اللقاء رحبت معالي الوزيرة باللواء المغيدي والوفد المرافق، منوهةً بعمق العلاقات الغابونية السعودية وحرص جمهورية الغابون على الاستفادة من التحالف الإسلامي وما يقدمه من أعمال في خدمة الدول الأعضاء من مجالات تدريبية وتأهيلية للقطاعين العسكري والمدني؛ والمعنية بمجالات عمل التحالف الأربع الفكرية منها والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكرية.

وأوضح اللواء المغيدي، أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بُنيَ على روئ إستراتيجية يدعمها ويساندها دعم الدول الأعضاء لهذا التحالف المبارك الذي أنشئ بمبادرة كريمة من حكومة المملكة العربية السعودية ـ دولة المقر ـ إيماناً منها بوجوب التكاتف و التعاون الدولي لدحر كل سبل التطرف و محاربته، وما كان ذلك ليكون على الوجه الأتمّ، لولا الجهود الدولية المبذولة من الدول الأعضاء في هذا الشأن.

وأضاف أن جمهورية الغابون و ما يميزها من موقع جغرافي إستراتيجي في وسط الغرب الأفريقي، يلعب دوراً مهماً في الحرب على الإرهاب، و ما نلاحظه من حرص الحكومة الغابونية في تكثيف كل الجهود للحرب على الإرهاب و الجماعات المتطرفة، وما يدل على ذلك هو انضمام الغابون إلى التحالف الإسلامي منذ إنشائه.

وعلى هامش اللقاء بمعالي وزيرة الدفاع الغابونية، التقى اللواء المغيدي بأمين عام وزارة الدفاع، جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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