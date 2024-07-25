السعودية | صدور نتائج أهلية حساب المواطن لدفعة أغسطس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم (الخميس)، صدور نتائج الأهلية للدورة الـ81 (شهر أغطس 2024).

ودعا البرنامج المستفيدين للتحقق من أهلية الاستحقاق للدفعة الجديدة من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن عبر الرابط.

يذكر ان إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته وحتى دفعة شهر يوليو الجاري بلغ 209 مليارات ريال، منها 2.6 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

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