4 مخالفات لتراخيص حفريات المقاولين

دعت الأمانات المقاولين إلى تفادي المخالفات في أثناء عمليات الحفر، والحصول على تراخيص الحفر وشهادة تصنيف المقاولين، بهدف تعزيز التنافسية. كما حددت الأمانات موعد الحفريات بناء على آلية معينة، إذ يتم الترخيص للمناطق المركزية شهرا لأعمال الحفر، وكذلك للطرق السريعة.

محيط الحفرية

تُظهر أبرز المخالفات التي يتم رصدها في مواقع الحفريات عدم ردم الحفر، وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه بعد الانتهاء من العمل في الموقع، وعدم إزالة المخالفات الناتجة من أعمال الحفر بعد الانتهاء من العمل في محيط الحفرية، وكذلك عدم سحب المياه في قاع الحفر وفقا لتقرير فحص التربة، بالإضافة إلى عدم وجود غطاء لفتحات التفتيش أو عدم صيانة الغطاء.

ويتم ترخيص أعمال الحفر العامة للطرق السريعة والمنطقة المركزية 30 يوما، وللشوارع الرئيسية والفرعية 60 يوما. في حين يتم الترخيص لأعمال الطرق السريعة 50 يوما، وللبلدية زيادة مدة الترخيص بما لا يتجاوز مدة تنفيذ المشروع.

بنية تحتية

دعت الأمانات المقاولين إلى الامتثال للحصول على تراخيص الحفريات، والالتزام باللوائح والمعايير التنظيمية، للإسهام في رفع جودة أعمال البنية التحتية وتقليل المخالفات والحفاظ على بيئة آمنة ومستدامة، والارتقاء بجودة الحياة، والحد من التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري لمدينتنا، وتعزيز التنافسية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية.

وأشارت أمانة المدينة المنورة إلى أن شهادة التصنيف للمقاولين تستهدف تعزيز التنافسية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ورفع مستوى الوعي بأهمية الامتثال للوائح التنظيمية والمعايير المتعلقة برخص الحفريات، ودعم الجهود البلدية في تنظيم أعمال مواقع الحفر، وتحسين المشهد الحضري، والتقليل من التشوه البصري ومخالفات الحفريات، والحفاظ على بيئة مستدامة، ومراعاة الأمن والسلامة في مواقع الحفريات.

أبرز المخالفات التي يتم رصدها على المقاولين

- عدم ردم الحفر، وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه بعد الانتهاء من العمل في الموقع

- عدم إزالة المخالفات الناتجة من أعمال الحفر بعد الانتهاء من العمل في محيط الحفرية

- عدم سحب المياه في قاع الحفر وفقا لتقرير فحص التربة

- عدم وجود غطاء لفتحات التفتيش أو عدم صيانة الغطاء