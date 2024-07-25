شكرا لمتابعة خبر عن لقطات ممتعة تخطف الأنظار من زيارة الأميرة هيفاء آل سعود لجدة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهرت نائب وزير السياحة الأميرة هيفاء آل سعود، في مقطع فيديو وهي تستمتع بوقتها في جدة بعفوية ومرح كبيرين، إذ بدأت رحلة اللعب والاستمتاع داخل مختلف الأماكن الترفيهية في المدينة التاريخية التي تحتوي على الكثير من المزارات السياحية الجذابة.

‎وكانت معالي نائب وزير السياحة، تضرب مثالاً حياً بين ألعاب السيارات والكرة والمزح مع الأطفال والاطمئنان على مزاراتها السياحي وسط كل هذه الأجواء المرحة.

وظهرت الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود، بطريقة غير رسمية، لتُظهر جانباً إنسانياً عفوياً نادراً، موضحة بذلك أن المتعة واللعب في جدة “غير” أي مكان في العالم، لتخطف الأنظار بعفويتها وطريقتها الذكية.

وتلعب الأميرة هيفاء دورا محوريا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع السياحة وفي ظل رؤية المملكة 2030، وهو ما جعل تعيينها في منصب نائب وزير السياحة خطوة استراتيجية نحو تحقيق الطموحات الكبيرة لهذا القطاع.